Driehonderd keer Bureau Rijnmond!

Brandstichting en vernieling.

In Hellevoetsluis werden tussen 20- en 22 april verschillende auto vernield in de omgeving van de A.M. de Jonglaan, de Isaac da Costastraat en de P.A. de Genestetlaan. In Stellendam vonden op 26 april verschillende brandstichtingen plaats waarbij het een wonder is dat er geen gewonden zijn gevallen.