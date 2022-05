Rijbewijs voor 600 euro

Agenten zagen maandagochtend een auto rijden over de Burgemeester Freijterslaan. Ze hoorden dat de uitlaat veel lawaai maakte en kennelijk niet gasdicht was. Ze besloten een controle in te stellen en gaven een stopteken. Na bevraging bleek dat aan de bestuurder van de auto geen rijbewijs was afgegeven. Toch toonde hij een op zijn naam staand Nederlands rijbewijs. De echtheidskenmerken bleken niet te kloppen.



Rijbewijs voor het werk nodig

De verdachte verklaarde dat hij voor zijn werk een rijbewijs nodig heeft. Hij heeft echter (nog) geen rijbewijs. Via een zoekprogramma op Internet kwam hij op een site terecht waar hij voor 600 euro een rijbewijs kon laten maken. Hij reed in een auto met een lekke uitlaat en had bovendien geen autogordel aan toen hij door de politie werd aangehouden.