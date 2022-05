Verdachte overleden na vluchtpoging

Een arrestatieteam van de politie was bij het pand aanwezig in het kader van een lopend onderzoek. De man sloeg op de vlucht toen hij de leden van het arrestatieteam opmerkte. Hij viel of sprong van drie etages hoog naar beneden op de grond en werd vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis. Daar overleed hij enige tijd later.

De politie zag de man als verdachte in het onderzoek. In belang van dat onderzoek kan op dit moment er niets over worden gedeeld.