Politie onderzoekt overval Steyl

Wanneer de bewoonster van het pand rond middernacht thuiskomt en naar binnen wil gaan, wordt zij bedreigd door twee mannen met een steekwapen. Vervolgens gaan de mannen naar binnen en nemen uit de woning een onbekende buit mee. De bewoonster is niet gewond geraakt bij de overval.



Heeft u rond middernacht iets verdachts gezien in de buurt van de Goudhaver in Steyl? De politie komt graag in contact met u. U kunt contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.