Politie onderzoekt autobranden oud-charlois

Kort na half drie vannacht werd er een melding gemaakt van een autobrand op de Voornsevliet in Rotterdam-Zuid. Een getuige hoorde gegil, en zag daarna ook mensen wegrennen. Ter plaatse bleek dat niet alleen op de Voornsevliet een auto in brand stond, maar ook op de Verboomstraat. Het vuur was daar van het ene voertuig overgeslagen naar andere voertuigen. De brandweer heeft alle branden geblust.

Forensisch onderzoek

Uit het forensisch onderzoek is gebleken dat er sprake is geweest van brandstichting. Vanochtend is de politie gestart met buurtonderzoek, het horen van getuigen en het verzamelen van camerabeelden. Heeft u informatie voor het onderzoeksteam, dan kunt u dat delen door te bellen of via het tipformulier.