Straatroof in Boxmeer in Bureau Brabant

Straatroof op de Steenstraat

Boxmeer – Op dinsdag 1 maart 2022 om half 1 ’s nachts plegen twee daders een straatroof. Een jongen loopt over de Steenstraat naar huis, maar wordt halverwege beroofd door twee daders. Eén van de verdachten werd kort daarna opgepakt, nadat hij voor een tweede keer probeerde iemand te beroven, maar we zijn nog op zoek naar de tweede dader. We hebben beelden van de straatroof en de verdachten. Hebt u een vermoeden wie de man is die we nog zoeken? Laat het ons dan weten!



Wisseltruc in supermarkt

Bergeijk – Op woensdag 24 februari rond 14.00 uur slaat een man toe in een supermarkt op de Elsenhof in Bergeijk. Doormiddel van een wisseltruc licht hij de boel op en loopt met een buit van een paar honderd euro de deur uit. We hebben beelden van de verdachte. Weet u wie hij is? Of hebt u een vermoeden? Dan komen wij graag met u in contact.



