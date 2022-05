Onderhandelaarsakkoord nieuwe politie-cao

De salarissen van het politiepersoneel worden tijdens de looptijd van de cao (van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024) met gemiddeld 9.5 procent verhoogd. Concreet betekent dit voor medewerkers in schaal 5 een loonsverhoging van ruim 10 procent in twee en een half jaar. Voor medewerkers in schaal 8 gaat het om een loonsverhoging van circa 9,5 procent. Voor het personeel in de hogere schalen stijgt het loon met ongeveer 8,5 procent.