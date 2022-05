19-jarige vrouw om het leven gekomen bij aanrijding Edisonweg

Alblasserdam - Bij een aanrijding tussen een personenauto en een scooter op 6 mei op de Edisonweg in Alblasserdam is een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om één van de twee opzittenden van de scooter: een 19-jarige vrouw uit Alblasserdam. De tweede opzittende, een 18-jarige vrouw uit Alblasserdam, raakte zwaar gewond en is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis vervoerd.