Grootschalig onderzoek schietpartij Alblasserdam uitgebreid

Vanochtend om 10.50 uur kwam er bij de meldkamer van de hulpdiensten een melding binnen van een schietpartij op de Molensingel in Alblasserdam.

Meerdere ambulances en twee traumahelikopters met een mobiel medisch team zijn ter plaatse gegaan. De eerste agenten die daar ter plaatse waren troffen twee dodelijke slachtoffers en twee zwaargewonde mensen aan. Samen met medewerkers van de ambulance hebben zij eerste hulp verleend aan de slachtoffers. Voor een 34-jarige vrouw uit Alblasserdam en een 16-jarig meisje uit Dordrecht kwam de hulp helaas te laat.

Een 20-jarige vrouw uit Alblasserdam en een 12-jarige jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht zijn met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Zij verblijven daar nu nog steeds. Een derde persoon raakte in shock en is door de huisarts behandeld.

Verdachte

Aan de hand van verklaringen van getuigen werd meer duidelijk over de identiteit van de verdachte. De politie startte direct met een klopjacht naar de verdachte. Agenten van team parate eenheid hebben hem aangehouden in een park in Alblasserdam. De verdachte was op dat moment gewapend. Of dat ook het vuurwapen is wat bij de schietpartij is gebruikt, zal moeten blijken uit het onderzoek

TGO

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie Eenheid Rotterdam gaat onderzoek doen naar de schietpartij in Alblasserdam. Inmiddels is duidelijk geworden dat de 38-jarige verdachte van de schietpartij ook in beeld komt vanwege de vondst van een dode man in Vlissingen.

Dode man in Vlissingen

Op 4 mei werd in een winkel in de Sint Jacobsstraat in Vlissingen een dode man gevonden. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen. Het slachtoffer is de 60-jarige exploitant van Mijn Schoenmaker en de Zeeuwse Slipper Factory.

De politie kreeg woensdagavond rond 20.30 uur een melding dat de man nog niet thuis was. Agenten gingen naar de winkel en vonden de dode man. Gezien de omstandigheden werd aangenomen dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen. Onmiddellijk werd een team grootschalig rechercheonderzoek opgestart.

Donderdagavond kwam de 38-jarige man uit Oud-Alblas in beeld als verdachte, waarop besloten werd hem met urgentie op te sporen. De man was voortvluchtig. Vrijdagmorgen kort na het drama in Alblasserdam bleek dat de gearresteerde man, dezelfde man was waar de Zeeuwse politie naar op zoek was.

Getuigen

Naast dat vele agenten de jacht op de schutter opende, hebben andere agenten zich ontfermd over de vele getuigen van dit heftige incident. Voor alle betrokkenen en getuigen is professionele hulp geregeld en beschikbaar.

U kunt het onderzoeksteam ook helpen. Vele getuigen van het incident hebben wij al gesproken, en wij kunnen ons goed voorstellen dat u zich de komende dagen nog wat herinnert. Bel dan altijd met de politie, en deel deze informatie met ons. Het TGO-team heeft aangegeven dat ook beschikbare camerabeelden vanuit de omgeving van de zorgboerderij en het park waar de verdachte is aangehouden van groot belang is voor het onderzoek.