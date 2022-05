Slachtoffer na steekincident nog in ziekenhuis

Het incident vond rond 9.30 uur plaats. Het echtpaar kreeg onderling ruzie, waarbij de man vermoedelijk werd gestoken. Hij is in het ziekenhuis opgenomen. De vrouw legde donderdagmiddag in het politiecellencomplex een verklaring af. Ze ontving een oproep voor een hoorzitting in juli door een officier van justitie. Ze mocht 's avonds het complex verlaten. Voor verder hulp wordt zij in contact gebracht met de juiste hulpverleningsinstanties.