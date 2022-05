Verdachte aangehouden na meerdere aanrandingen in Maarheeze

Aanhouding

Op vrijdagmiddag 6 mei ontvingen wij een eerste aangifte van een aanranding in het centrum van Maarheeze. De aangeefster kon hierbij een duidelijk signalement van de verdachte geven. Op basis van meldingen die volgden kon bepaald worden waar de verdachte zich bevond. Agenten ter plaatse wisten de man met het gegeven signalement direct aan te houden.

Onderzoek

Op basis van de meldingen doet de politie verder onderzoek en spreken wij met slachtoffers en getuigen. Hebt u vandaag in deze buurt iets vergelijkbaars meegemaakt? Dan vragen wij u om zich bij de politie Oost-Brabant te melden. Mocht u over meer informatie beschikken, dan horen we dat graag via 0900-8844. Vanzelfsprekend kan dat ook anoniem via 0800-7000.