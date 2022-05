Wie zitten er achter de woningoverval aan de Klipgriend?

Signalement en beelden

De verdachten zijn vastgelegd op beeld. Hieruit blijkt dat het gaat om drie mannen met het volgende signalement:

Helemaal zwart gekleed

Zwarte bivakmuts en capuchons

Handschoenen

Donkere huidskleur

Rond de 20-25 jaar

Tussen de 1.80 en 1.90 meter

Heeft u meer informatie?

Herkent u de verdachten, de scooter of heeft u andere informatie? Woont u in de omgeving van de Klipgriend of de Werven en heeft u een camera aan uw huis? Dan kan het zijn dat u belangrijke beelden bezit die ons kunnen helpen in het onderzoek. Geef uw tips door via onderstaand tipformulier of 0900-8844. U kunt ook anoniem melden via 0800-7000.