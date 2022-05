Ordeverstoring tijdens vreedzame demonstratie op De Dam

Geen geweld politiemensen of anderen met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Ook als er aanwijzingen zijn dat het geweld is gepleegd onder invloed van alcohol of drugs, kunnen verdachten zwaardere straffen krijgen.