Ook 18-jarig slachtoffer ook overleden na scooterongeval Alblasserdam

Het ongeval vond die nacht rond 01:30 uur plaats op de kruising met het Molenpad. De twee vrouwen op de scooter raakten allebei zwaargewond. De 18-jarige Alblasserdamse werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis vervoerd, waar ze alsnog overleed.



De 24-jarige bestuurder van de auto uit Papendrecht bleef bij het ongeval ongedeerd. Hij reed na de botsing een paar honderd meter door, stopte alsnog en liep terug naar de plaats van het ongeval. Hij werd aangehouden en is verhoord. De automobilist had niet gedronken en geen drugs gebruikt.



Getuigen nog steeds welkom

Om de toedracht van het tragische ongeval in kaart te brengen, spreken we nog steeds graag met politie met getuigen. Heeft u het ongeval zien gebeuren en nog niet met de politie gesproken? Bel dan naar 0900-8844 en vraag naar de afdeling Opsporing van Team Verkeer.