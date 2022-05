Getuigen gezocht steekincident Stratumseind Eindhoven

Om 0400 uur kwam de melding van het steekincident binnen. Tijdens een ruzie tussen 3 mannen is er op een zeker moment een steekwapen gebruikt. Een persoon is daardoor geraakt in zijn arm. Politie agenten belast met de toezicht op de horeca hebben met een drukverband eerste hulp verleend. Er zijn twee personen aangehouden. Een 21-jarige man uit Eindhoven en een man van 36 woonachtig In Sittard.

Iets gezien?

Zaterdagnacht is een drukke stapavond in Eindhoven. De straten zijn dan vol met uitgaanspubliek die mogelijk iets hebben gezien van de ruzie en het gebruikte geweld. Heb jij iets gezien wat de aanleiding is geweest en kun jij ons meer vertellen over de rollen van de betrokken personen? Dan horen we graag van je.

Je kunt bellen met 0900-8877. Wilt je liever anoniem ons tippen? Dat kan op 0800-7000. Je kunt ook je tip of je camerabeelden via onderstaand tipformulier naar ons verzenden.