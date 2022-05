Man zwaargewond na steekincident Bergeijk

Bergeijk - In een woning aan de Eykereind in Bergeijk is gisteren een persoon zwaar gewond geraakt bij een steekincident. De hulpdiensten werden om 18.00 uur gealarmeerd toen een ruzie volledig uit de hand liep. Ter plaatse troffen zij een 37-jarige zwaargewonde man aan met meerdere steekwonden.