Verkeersregelaar Eindhoven komt ternauwernood met de schrik vrij

Het is zaterdachtavond 22.30 uur en een verkeersregelaar is aan het werk op de Sumatralaan in Eindhoven. Zijn aandacht wordt getrokken door een auto die zich door een menigte aan het wurmen is. Hij rijdt over een fietspad en mensen spreken de bestuurder aan op zijn rijgedrag. De verkeersregelaar geeft de bestuurder een stopteken, die hij negeert. De auto gaat vervolgens door de berm richting de rijbaan waar veel mensen lopen die het festival hebben bezocht. De verkeersregelaar gaat voor de auto staan om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.

Op de motorkap

Nadat de stroom van mensen voorbij is geeft de bestuurder vol gas. De verkeersregelaar moet op de motorkap springen omdat hij anders geschept zou worden. Hier is hij ongeveer 15 meter op blijven liggen. Toen het voertuig een bocht maakte is de verkeersregelaar van de motorkap gevallen. Het voertuig is toen met hoge snelheid doorgereden. De verkeersregelaar is uiteraard enorm geschrokken en is ter plekke nagekeken door verplegend personeel. Gelukkig heeft hij geen ernstige verwondingen maar hij ervaart wel veel lichamelijk ongemak. Dit had veel malen ernstiger kunnen aflopen.

Aanhouding

Verklaringen van getuigen brachten ons op het spoor van de bestuurder van de personenauto. De bestuurder is later die avond in zijn woning aangehouden. Het betreft hier een 27-jarige man uit Eindhoven.

Getuigen gezocht

Graag willen wij in contact komen met mensen die het incident hebben gezien. Deze getuigenverklaringen zijn voor ons erg belangrijk om de feiten en omstandigheden duidelijk te krijgen. Hebt u iets gezien wat ons kan helpen? Dan komen we graag met u in contact. U kunt bellen met 0900-8877. Wilt u liever anoniem ons tippen? Dat kan op 0800-7000. U kunt u tip of uw camerabeelden ook via onderstaand tipformulier naar ons verzenden.