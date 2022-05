Auto gezocht na incident met twee doden

We maken ons zorgen om de man in de auto en willen hem zo snel mogelijk vinden. Het onderzoek ter plaatse in Geldermalsen is nog volop bezig, we gaan uit van een misdrijf. Over de identiteit van de betrokkenen kunnen we nog geen informatie geven.

We doen vandaag onderzoek naar sporen en zijn in de buurt op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u vanochtend iets opvallends gezien voor half 7 rond de Emmalaan in Geldermalsen? Of hebt u camerabeelden? Bel dan met 0900-8844 om uw informatie te delen.