Getuigenoproep ongeval Langestraat Amersfoort

Het ongeluk gebeurde rond 19.55 uur. De twee fietsers, een jongen van 14 jaar en een man van 60 jaar, kwamen met elkaar in botsing waarna de man ten val kwam. Hij is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeersteam van de politie doet onderzoek naar het ongeval.

Help mee met politieonderzoek

Heeft u gezien wat er is gebeurd, heeft u camerabeelden of weet u meer? En heeft u nog niet met de politie gesproken? Dan komen we graag met u in contact. Vul het tipformulier in of bel 0900 8844.