Bestuurder rijdt in sloot

Omstreeks 21.15 uur kwam een melding binnen dat er een auto met zeer hoge snelheid door de Westerscheldetunnel was gereden en daarbij twee slagbomen had geraakt. Op de Tractaatweg is de bestuurder met de auto van de weg geraakt en in een sloot terecht gekomen. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht. Daar is ook een bloedproef afgenomen om vast te stellen of de man onder invloed van alcohol en/ of drugs heeft gereden. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het eenzijdige ongeval.