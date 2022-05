Man beschoten op Geuzenlaan Rotterdam

Het slachtoffer was net in zijn auto gestapt toen hij werd belaagd door een aantal mannen en werd beschoten. Hij was nog wel aanspreekbaar, een omstander bracht hem in zijn eigen auto naar het ziekenhuis. Intussen was de politie gewaarschuwd en werd op basis van getuigenverklaringen direct een onderzoek gestart. Dat leidde naar de auto met de vier verdachten. Zij zitten nog vast.

Rechercheurs zijn op zoek naar meer informatie over wat er precies gebeurd is. Daarvoor wordt onder andere buurtonderzoek gedaan en camerabeelden bekeken. Heeft u nog beeld of informatie die kan bijdragen aan dit onderzoek, weet u iets over de aanleiding of heef u een vermoeden wat hier achter zit? Laat het ons weten via de onderstaande mogelijkheden.