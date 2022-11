Politie onderzoekt woningoverval

Meerder personen drongen omstreeks 21.30 uur de woning binnen en bonden de 58-jarige bewoner vast. De bewoner werd mishandeld en bedreigd met een vuurwapen waarna de woning werd doorzocht. Met onder andere geld zijn de personen er vervolgens vandoor gegaan. De bewoner werd overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwondingen.

De recherche doet verder onderzoek naar de overval en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844 of via onderstaand tipformulier. Mogelijk hebben de overvallers zich eerder die avond al in de buurt opgehouden. Anoniem melding maken kan ook via 0800-7000.