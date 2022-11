Knalpatronen afgevuurd Hoeklaan Spijkenisse

Spijkenisse - Maandagavond waarschuwde een getuige de politie nadat er rond 21.50 uur drie knallen waren gehoord in de omgeving van de Hoeklaan. Bij een onderzoek werd een aantal hulzen van knalpatronen gevonden. Dinsdagochtend hielden agenten op de Boyleweg in een auto twee verdachten aan: een 20-jarige man uit Spijkenisse en een 13-jarige jongen uit Rozenburg. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is.