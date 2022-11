Verdachten stelen krasloten bij supermarkten uit heel het land

Afgelopen augustus houden meerdere daders zich langdurig op bij een servicebalie bij een supermarkt in Utrecht. Daarbij wachten zij op een onoplettend moment van het personeel om meerdere krasloten te kunnen stelen. Zodra dit is gelukt nemen de daders snel de benen. In september volgt een soortgelijke melding en wordt een van de mogelijke daders herkend van de diefstal in augustus. Daaruit ontstaat het vermoeden dat de daders vaker hebben toegeslagen.

Door heel het land

Door uitvraag bij andere eenheden komen er vier verdachten in beeld die aan minstens dertien diefstallen kunnen worden gelinkt. Supermarkten en detailhandel in Haaren, Hendrik Ido-Ambacht, Rosmalen, Tilburg, Utrecht en Zwolle zijn daarbij slachtoffer geworden. De verdachten hebben het niet alleen gemunt op krasloten, maar ook op postzegels. Ze gingen bij de diefstallen in wisselende samenstellingen te werk.

In hechtenis

De verdachten zijn de afgelopen dagen op verschillende momenten en locaties gearresteerd. Het gaat om een 21-jarige man zonder vast woon- of verblijfsplaats, een 37-jarige man uit Dordrecht en twee mannen uit Papendracht van 21 en 22 jaar. Allen worden voorgeleid voor de rechter-commissaris.