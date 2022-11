Getuige poging tot diefstal bedreigd met vuurwapen

Op de Akeleistraat zag de man een verdacht persoon lopen. De verdachte was met licht aan het schijnen op fietsen. Vervolgens liep de verdachte richting de Korenbloem. Hierna vervolgde hij zijn weg richting de Ranonkelstraat. Wanneer het slachtoffer de verdachte opnieuw ziet lopen in de Akeleistraat, spreekt hij de verdachte aan. De verdachte trekt vervolgens zijn wapen en bedreigd de man. De verdachte liep na de bedreiging schreeuwend richting het station van Alkmaar. Het slachtoffer belde vervolgens de politie. Na een zoekslag is de verdachte niet meer aangetroffen.

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

20 tot 25 jaar

1,80 tot 1,85 meter lang

Tenger postuur

Volle donkere baard

Rode broek

Een donkere schoudertas

Sprak Nederlands

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u rond 23:15 en 00:15 iets verdachts hebben gezien aan de Akeleistraat, de Korenbloem en/of de Ranonkelstraat, dan horen wij dat graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via onderstaande tipformulier.