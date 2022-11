Getuigen gezocht straatroof

Een van de verdachten rukte de tas uit de handen van het slachtoffer, en de verdachten renden daarna weg in de richting van de Weidemolen.

Een onderzoek in de omgeving leverde vooralsnog geen aanhoudingen op van verdachten van deze straatroof. Ook is een buurtonderzoek gehouden. Volgens het slachtoffer ging het om twee mannen met een donkere huidskleur, gekleed in zwarte kleding met capuchons.

GETUIGEOPROEP

De politie is op zoek naar getuigen: Meldt u zich via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij deze beroving betrokken zijn dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2022234942.