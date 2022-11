Getuigen gezocht van gewelddadige beroving

Het slachtoffer, een 22-jarige man uit Voorburg, had woensdagavond omstreeks 21.45 uur een afspraak op een parkeerplaats aan de Van Tijn. Deze afspraak was via Marktplaats gemaakt. Ter plaatse werd het slachtoffer bedreigd en even later ook gestoken met een mes. De dader ging er vervolgens met de auto van het slachtoffer vandoor.

Verdachte aangehouden

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een 30-jarige man uit Den Haag is even later in de omgeving van de Van Tijn aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de beroving.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u woensdagavond iets opvallends gezien in de omgeving van de Van Tijn in Monster? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.