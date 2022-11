Politie houdt twee jongens aan na explosie

Even voor middennacht heeft er een incident plaatsgevonden bij een woning aan de Enggraaf in Haaften. Er kwam een melding bij de politie binnen over een harde knal. De politieagenten zagen ter plaatse dat er een deur was ontzet en er veel schade was veroorzaakt. Het lijkt te zijn veroorzaakt door een (vuurwerk)explosie. Men heeft onmiddellijk een onderzoek ingesteld. Eerder die avond is een verdachte auto in de omgeving gezien. Het kenteken van die auto is gedeeld en de twee inzittenden van deze auto zijn later in de omgeving van Rotterdam aangehouden. Het gaat hier om twee jongens van 17 en 16 jaar uit Den Haag. Er zijn afgelopen tijd meerdere incidenten geweest in Haaften. Op dit moment onderzoekt de recherche of er een link tussen de verschillende incidenten is. Aan de Enggraaf is afgelopen dinsdagavond 8 november rond 21.00 uur een vrouw neergeschoten.

Politie heeft belang bij tips en camerabeelden

De politie heeft belang bij getuigen die bijzonderheden hebben gezien of meer weten over deze incidenten. Mogelijk heeft iemand camerabeelden van een bewakingscamera, deurbel of dashcam waarop verdachte personen of voertuigen te zien zijn. Deze kunnen via politie.nl worden geĆ¼pload. Tipgevers kunnen online een tipformulier invullen of bellen met 0900 8844.

