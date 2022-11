Donker achterlicht komt scooterbestuurder duur te staan

Driebergen - In de nacht van donderdag op vrijdag hebben agenten harddrugs en verschillende wapens aangetroffen in de buddyseat van een scooter. De bestuurder was staande gehouden in verband met een te donker achterlicht. De 23-jarige IJsselsteiner is opgepakt en zit momenteel in hechtenis.