Getuigen en camerabeelden gezocht na diefstal met geweld

Een man was donderdagavond zijn hond aan het uitlaten, toen hij twee personen bij zijn auto aan de Mooie Nelweg zag staan. De man riep naar het tweetal waarna zij wegliepen. Op het moment dat de man zijn auto in wilde stappen, kwamen de twee jongemannen weer naar hem toe. Zij sloegen het slachtoffer met een voorwerp tegen zijn hoofd en hij werd meermaals geslagen en geschopt. De daders pakten de spullen van het slachtoffer en reden daarna op de scooter weg in de richting van de Waarderpolder. De politie heeft in een omgeving gezocht naar de verdachten, maar deze zijn niet meer aangetroffen. Het slachtoffer raakte bij de beroving gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis voor behandeling.



De daders waren twee jongemannen van rond de 18 jaar oud met een lichtgetinte huidskleur. Zij droegen donkere kleding. Zij reden op een scooter met windscherm. De kleur van het voertuig is onbekend.



Getuigen en beelden gezocht!

De recherche doet verder onderzoek naar de diefstal met geweld. Hiervoor zijn zij op zoek naar getuigen en camerabeelden.

- Heeft u de beroving of de verdachten rond 20:45 uur in de omgeving van de Mooie Nelweg gezien?

- Heeft u een camera in de buurt, bij uw woning of bedrijf, zoals op de A. Hofmanweg, en heeft u beelden van de mogelijke verdachten op de scooter?

- Of heeft u andere informatie over deze beroving?

Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt ook direct tips en beelden toesturen via het tipformulier.



2022235762