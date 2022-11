Agenten vinden grote hoeveelheid vuurwerk in garagebox

Het gaat om professioneel vuurwerk dat was opgeslagen in zestien dozen. De man had zowel sier- als knalvuurwerk in de garagebox staan. De verdachte is dezelfde dag vrijgelaten en moet zich voor de rechter verantwoorden.

Het gevaar van het opslaan van dergelijke hoeveelheden vuurwerk in een woonwijk is onverantwoord groot. De politie neemt zaken zoals deze erg serieus en treedt er dan ook tegen op. Naast strafrechtelijke onderzoeken kunnen verdachten die zich hieraan schuldig maken ook te maken krijgen met bestuurlijke maatregelen.