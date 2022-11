Nederlanders gearresteerd na grote cocaïnevondsten in haven Antwerpen

In de haven van Antwerpen werd op 20 oktober 2022 7,9 ton cocaïne aangetroffen in een container. De waarde van de vondst is meer dan 200 miljoen euro. De cocaïne was verstopt tussen een deklading bananen uit Ecuador en werd ingevoerd via de Antwerpse haven. De Belgische en Nederlandse politie startten een gezamenlijk onderzoek naar de personen die verantwoordelijk zijn voor de invoer. Op vrijdag 4 november werd de bewuste container vanuit de haven van Antwerpen opgehaald en naar een loods in Emmeloord (Nederland) gereden. De Dienst Speciale Interventies van de Landelijke Eenheid arresteerde bij de loods vier personen.

600 kilo cocaïne

Vorige week werd een man uit Eindhoven aangehouden in een onderzoek naar een poging tot invoer van een partij van 600 kilo cocaïne uit Colombia via de haven van Antwerpen naar Nederland.

Gevoelige slag

De Belgisch-Nederlandse Quick Respons Unit van de Taskforce Cocaïnestromen Fortius, bracht met de onderschepping van deze twee partijen een gevoelige slag toe aan de georganiseerde misdaad. Fortius heeft voorkomen dat deze partijen op de markt komen.



Samenwerking met België

Fortius is een samenwerkingsinitiatief van de Federaal Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen, het Federaal Gerechtelijk Parket, het Landelijk Parket en de Landelijke Eenheid. De taskforce richt zich op de aanpak van grootschalige invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen naar Nederland. Fortius werkt hierbij samen met de Belgische en Nederlandse douane, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en de regionale eenheden van de Nederlandse politie.

Alle vier de verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en gehouden.