Politie onderzoekt overval in woning in Sneek

Vrijdagavond 11 november rond 19:45 uur ontving de politie een melding van een overval in een woning. Ter plaatse bleek het te gaan om drie mannen die het slachtoffer in zijn woning hebben bedreigd en bestolen van meerdere goederen. Dit is waarschijnlijk aan het einde van de middag/begin van de avond gebeurd. Na het incident zijn de mannen te voet of mogelijk met een auto vertrokken, in onbekende richting. De politie heeft op de locatie van het incident gesproken met het slachtoffer en met enkele getuigen. Er is kort daarna ook een kort signalement van de betrokken mannen verspreid via Burgernet. De Forensische Opsporing heeft vrijdagavond onderzoek gedaan in de woning, op zoek naar sporen van de verdachten.

Signalementen

Het slachtoffer heeft inmiddels aangifte gedaan en het onderzoek loopt volop. De bij ons bekende signalementen zijn als volgt:

Verdachte 1:

Getinte/zwarte huidskleur

Ongeveer 165 cm groot

23-24 jaar oud

Hij droeg een zwarte ‘Jordan’ jas met een blauwe bandana

Verdachte 2:

Getinte/zwarte huidskleur

Ongeveer 185 cm groot

Ongeveer 30 jaar oud

Normaal/stevig postuur

Zwarte kleding

Een pet

Verdachte 3:

Getinte/zwarte huidskleur

Ongeveer 26 jaar oud

Normaal postuur

Lengte onbekend

Kleding onbekend

Deel uw informatie met de politie!

Weet u wie de verdachten zijn, op basis van de signalementen? Of weet u op een andere manier meer over deze overval in de woning? Geef uw informatie door aan de politie. De politie heeft al gesproken met getuigen, maar is nog steeds dringend op zoek naar getuigen of mensen met informatie en camerabeelden uit de omgeving van de Morrahemstraat. Heeft u vrijdagmiddag- of avond iets opvallends gezien daar in de omgeving? Bent u in het bezit van camerabeelden uit de omgeving van de Morrahemstraat waar de verdachten op zijn te zien? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Laat het ons weten. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken.