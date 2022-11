Politie zoekt getuigen vernieling bedrijfspand

Omstreeks 02.50 uur kwamen er op het Operationeel Centrum van de politie meerdere meldingen van een explosie bij een bedrijfspand. Ter plaatse zagen agenten dat een klein vuurtje woedde bij de ingang. Uit onderzoek bleek toen het vuurtje geblust was dat dat vermoedelijk was ontstaan na het tot ontploffing brengen van een explosief. Niet duidelijk is of het incident de bedoeling had om toegang tot het pand te verkrijgen of anderszins.

De politie zoekt getuigen en camerabeelden

Voor het onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben. Maakt u gebruik van een deurbelcamera of dashcam in de omgeving van de Postironweg in Utrecht? Of heeft u meer informatie over het incident bij de woning en of de dader? Dan vragen wij u deze te delen via het tipformulier hieronder of te bellen met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.