Wildplassen (2x) rijden onder invloed (2x)

Binnen het kwartier kreeg de man twee keer een boete voor wildplassen. Daarna stapte de man, die onder invloed van alcohol verkeerde, in zijn auto. Bij het verlaten van de parkeergarage raakte de man een paaltje. Hierop werd de man aangehouden. Op het bureau blies de man 245 ugl. Drie keer teveel omdat de man beginnend bestuurder was (88 ugl maximale grens).



De man mocht met meerdere boetes en een rijverbod op zak het bureau verlaten. Toen besloot de man toch weer in de auto te stappen ondanks het uitgereikte rijverbod. Hierop is de man voor de vierde keer aangehouden.



2022236760