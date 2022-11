Dronken bestuurder zorgt voor schades

Op vrijdag 11 november 2022 om 19.30 komt de eerste melding binnen. Een bewoner van de Meester Bierensweg belt de politie dat een auto voor zijn woning tegen een bloembak aanrijdt. Hij is daarna doorgereden. Korte tijd later belt een andere bewoner van de straat dat er een auto tegen zijn hek aan staat. Het hek is vernield. De auto en bestuurder zijn er nog.

Aanhouding

De politie komt snel ter plaatse en spreken de 52-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland aan. Die blijkt geen goed Nederlands te spreken en zwaar onder invloed van alcohol en mogelijke andere verdovende middelen te zijn. Een voorlopige ademtest op straat mislukt. Hij wordt aangehouden en naar het bureau gebracht. Daar lukt het niet om een ademanalyse van hem af te nemen en een dokter neemt daarom bloed van hem af voor het onderzoek. Er wordt geprobeerd met een tolk een verklaring van de man af te nemen maar dat mislukt. Hij is ingesloten voor de nacht en het onderzoek zal zaterdagochtend voortgezet worden.

Fietser

In die straat zou op het moment van de aanrijdingen een fietser gereden hebben. Die is mogelijk bijna door de man aangereden. We willen graag in contact komen met deze getuige. Het verzoek om dit via 0900-8844 te doen.