Man gewond bij steekincident, getuigen gezocht

Om ongeveer 05.00 uur troffen agenten het slachtoffer, een 27-jarige man uit Middelburg, aan op de Nieuwendijk. Hij bleek te zijn gestoken. De agenten verleenden eerste hulp en waarschuwden een ambulance. De gewonde man is door ambulancemedewerkers met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie startte het onderzoek en hoorde getuigen. Rechercheurs onderzoeken onder andere de aanleiding van de steekpartij. In de omgeving van de Nieuwendijk en de Sarazijnstraat in Vlissingen werd sporenonderzoek gedaan.

Getuigen gezocht

Mensen die meer weten over het incident, of iets gezien of gehoord hebben van het incident zelf, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Wanneer u niet met de politie wilt praten dan kunt u uw informatie ook delen via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn telefonisch te bereiken op 0800-7000, maar ook via de website www.meldmisdaadanoniem.nl. U kunt gegarandeerd anoniem informatie doorgeven. Deze wordt dan met de politie gedeeld zonder dat uw gegevens bekend worden gemaakt. Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2022-300395.

Camerabeelden

In de binnenstad van Vlissingen is cameratoezicht. Deze beelden worden uiteraard betrokken in het rechercheonderzoek. De politie is echter ook nog op zoek naar camerabeelden die in de omgeving van de Nieuwendijk en de Sarazijnstraat zijn gemaakt rond het tijdstip van het steekincident, tussen 04.30 en 05.15 uur. Mogelijk staat daar waardevolle informatie op die de rechercheurs kan helpen bij het oplossen van deze zaak. Mocht u vannacht beelden hebben gemaakt, of u hebt een camera (beveiligingscamera of cameradeurbel) die bij uw bedrijf of woning opnames heeft gemaakt, dan komen de rechercheurs ook graag met u in contact.