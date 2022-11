Dronken spookrijder aangehouden

De man, 36 jaar en afkomstig uit Oudenbosch, werd staandegehouden bij een tankstation. Omdat hij kenmerken had van iemand die onder invloed van alcohol is, werd hij meegenomen naar het politiebureau. De man weigerde een ademanalyse en is daarom aangehouden. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

De auto waarin hij reed bleek niet verzekerd te zijn. Het voertuig was behoorlijk beschadigd. De automobilist zit nog vast en wordt zondag gehoord.