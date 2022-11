Tien verdachten aangehouden na achtervolging

Bij de afslag Hoogerheide troffen agenten vier auto’s aan en een tiental personen die op de vluchtstrook stonden. Omdat het verhaal nog niet helemaal duidelijk was bevroren de agenten de situatie en probeerden zij het verhaal helder te krijgen. Toen bleek dat de man en de vrouw die de politie hadden gebeld vanuit Steenbergen waren achtervolgd en dat er diverse keren was geprobeerd hen van de weg te rijden.

In totaal werden tien verdachten, acht mannen en twee vrouwen, aangehouden. Zij variëren in leeftijd tussen 46 en 21 jaar en zijn allemaal afkomstig uit Roemenië. Alle verdachten zijn ingesloten in politiecellencomplexen.

Aangifte gedaan

Van de twee slachtoffers, een man van 29 en een vrouw van 28 jaar oud, zijn verklaringen en aangiftes opgenomen. De tien verdachten worden zondag gehoord. De aanleiding voor het incident ligt vermoedelijk in de relationele sfeer.

De politie nam slagwapens en drie personenauto’s in beslag voor verder onderzoek.

Getuigen gezocht

We zoeken getuigen van dit incident. Mogelijk zijn de twee slachtoffers vanaf het centrum van Steenbergen al achtervolgd door de andere auto’s. Als u meer informatie hebt over opvallende of verdachte zaken die op zondag 13 november 2022, tussen 03.30 en 04.30 uur, op de rijroute tussen Steenbergen en de afslag A4 Hoogerheide zijn voorgevallen dan verzoeken wij u om contact met de politie op te nemen. Dit kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Geef bij uw contact graag zaaknummer 2022-301483 door. Mogelijk hebt u daar gereden rond dat tijdstip en bent u in het bezit van een dashcam waar waardevolle informatie mee is opgenomen. Wij zouden die beelden dan graag bekijken.