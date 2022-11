Vlissinger licht gewond na geweldsincident

Het slachtoffer, een man van 33 uit Vlissingen, werd door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht. Hij raakte lichtgewond. Na behandeling mocht de man het ziekenhuis weer verlaten. Hij deed aangifte. De Vlissinger verklaarde dat hij met een hard voorwerp op zijn hoofd was geslagen en daarna beschoten.

Agenten zetten een plaats delict af en deden onderzoek. Er kwam een hondengeleider ter plekke. Omdat er niet meteen duidelijk was of er daadwerkelijk was geschoten, of dat het slachtoffer alleen met een voorwerp was geslagen, zocht een politiehond naar aanwijzingen of er daadwerkelijk geschoten was. Uit aangetroffen sporen en uit verwondingen die de man had opgelopen, bleek dat dat het geval was.

De aanleiding voor het incident is nog niet duidelijk. Mogelijk ligt een eerder conflict aan de basis van dit incident. De politie heeft nog niemand aangehouden als verdachte bij deze zaak.

Zaterdagavond deden agenten nog een buurtonderzoek. De resultaten hiervan worden bij het onderzoek gebruikt om deze zaak uiteindelijk op te lossen en de verdachten voor de rechter te brengen.

Getuigen gezocht voor meer informatie

Hebt u meer informatie die de politie kan helpen deze zaak tot een goed einde te brengen? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met ons. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Ook kunt u anoniem uw informatie delen. Doe dit via Meld Misdaad Anoniem. Telefonisch (0800-7000) en via hun website (www.meldmisdaadanoniem.nl) zijn zij bereikbaar. Vermeld bij contact alstublieft zaaknummer 2022-301198.