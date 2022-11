Pizzabakker verjaagt overvaller

Meerdere mensen zijn die avond in de pizzeria aanwezig. Rond 18.30 uur loopt een man de zaak binnen. Hij draagt donkere kleding en heeft een bivakmuts op zijn hoofd. In een van zijn handen heeft hij een koevoet vast. Hij loopt naar de balie en dreigt ermee richting het personeel. Hier eist hij geld. De eigenaar van de zaak laat dit niet zomaar gebeuren en pakt zijn pizzaschep. De overvaller rent hierop zonder buit de zaak weer uit. Getuigen zien hem richting de Eikenlaan rennen, maar hier verdwijnt hij uit het zicht. Niemand raakt gewond.

Getuigen

Agenten spreken diezelfde avond meerdere getuigen. In de omgeving zoeken zij naar de dader. Hierbij worden een aantal personen gecontroleerd, maar niemand wordt die avond aangehouden. Over de overvaller is helaas niet veel bekend. Dit komt omdat hij vrijwel volledig bedekt was met kleding. Wel zagen getuigen dat het om een man ging, hij rond de 1.70m was en een slank postuur had. Hij droeg een zwarte jas, donkere broek en had een bivakmuts op zijn hoofd met gaten bij de ogen. Bent u getuige en heeft u de politie nog niet gesproken? Of heeft u kort voor of na het incident iets verdachts gezien in de buurt van de pizzeria aan de Nieuwe Es? Neem dan contact op. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.