Twee jongens slachtoffer van straatroof

De slachtoffers zitten rond 22.15 uur op een bankje in het midden van het winkelgebied. Vanaf de ingang aan de Huibevendreef zien zij twee scooters aan komen rijden, een matzwarte scooter en een glimmende zwarte scooter. Op de matzwarte scooter zit één jongen, op de andere scooter twee jongens. De twee voertuigen rijden langs het bankje en maken oogcontact. Even verderop keren de scooters en rijden vervolgens recht op de twee jongens die op het bankje zitten af. De jongen op de matzwarte scooter begint een gesprek. Tijdens dit gesprek zegt hij dat de jongens hun telefoon en waardevolle spullen moeten afgeven, omdat hij ze anders neer zal schieten. De daders reden vervolgens met hun buit weg richting de Hillegomlaan.

Getuigen gezocht

Van de daders zijn de volgende signalementen bekend:

De jongen op de matzwarte scooter:

- ongeveer 17/18 jaar oud

- getinte huidskleur

- ongeveer 180 centimeter lang

- smal postuur,

- vlassige zwartkleurige snor

- lichtblauwe/pastelkleurige helm met open gezicht

- donkerblauwe jas van het merk Parajumpers

- blauwe spijkerbroek met witte beschadigingsplekken

- zwarte schoenen,

- handschoenen met softshell materiaal,

Bestuurder van de zwarte glimmende scooter:

- jongen,

- ongeveer 19/20 jaar oud

- getinte huidskleur

- smal postuur

- zwarte jas

Bijrijder:

- jongen

- ongeveer 18/19 jaar oud

- donker getinte huidskleur

- tussen de 170 en 180 centimeter lang

- fors gebouwd

- capuchon,

- zwarte jas tot middel

- zwarte trainingsbroek,

Heeft u zondagavond rond 22.15 uur deze jongens op de twee scooters gezien of heeft u andere informatie die van belang kan zijn? Neem dan contact op. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Vermeld hierbij het dossiernummer 2022302193.