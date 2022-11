Lachgas wordt verboden

Eerste gasvormige drug

Lachgas wordt een drug per 1 januari 2023. Voordat de politie kan handhaven moet er nog wel wat water door de zee. ‘We kunnen op 1 januari nog niet starten met de handhaving', zegt Woelders. 'Daarvoor moet er nog te veel geregeld worden.’ Zo wordt er momenteel bijvoorbeeld nog onderzoek gedaan naar hoe lachgas in ademlucht gedetecteerd kan worden. En er moet een oplossing gevonden worden voor het vervoer en de vernietiging van in beslag genomen lachgas. Woelders: ‘We proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande procedures voor inbeslaggenomen drugs, maar staan daarbij wel voor een uitdaging. Lachgas is de eerste gasvormige drug. Het is een gevaarlijke stof die de ozonlaag aantast; het is een broeikasgas. Dat betekent ook dat we scherp moeten zijn op het creëren van veilige arbeidsomstandigheden.’ De politie werkt aan een landelijk implementatieplan om de invoering van het verbod vorm te geven.