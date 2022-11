Politie voorkomt vroege jaarwisseling met zwaar vuurwerk

Terwijl de politie het parkeerterrein oprijdt, beginnen mensen weg te rennen. Een 43-jarige man en een 33-jarige man werden door de politie aangehouden. Het opgestapelde vuurwerk op de parkeerplaats was met lonten aan elkaar geknoopt; klaar om afgestoken te worden. In de auto van één van de verdachte worden meerdere tassen zwaar vuurwerk aangetroffen. Daarop werd besloten ook zijn woning en schuur in Apeldoorn te doorzoeken. Hier werd nog meer zwaar vuurwerk aangetroffen, waaronder nitraten en cobra’s. Al het vuurwerk is in beslag genomen en afgevoerd.

Houd uw wijk veilig door te melden

Zwaar vuurwerk heeft een grote ontploffingskracht en is levensgevaarlijk, zeker in grote hoeveelheden. Het opslaan en afsteken hiervan kan grote schade aanrichten aan de omgeving en aan personen. Hebt u een vermoeden dat in uw buurt illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of afgestoken? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Melden kan ook anoniem via 0800-7000.