Overvaller nachtwinkel Groningen aangehouden

Groningen - De politie in Groningen heeft in de nacht van maandag 14 op 15 november een 15-jarige jongen aangehouden. Hij wordt verdacht van een gewapende overval op een nachtwinkel aan het Damsterdiep. De verdachte ging er na de overval vandoor maar kon door een tip van een alerte taxichauffeur snel aangehouden worden aan het Kattendiep in de stad.