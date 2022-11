Enschede - Politie houdt twee personen aan in onderzoek naar overval op woning

Overvallers wisten de woning binnen te dringen en de bewoners te overmeesteren. De politie startte direct een onderzoek. Twee weken geleden hield de politie in dit onderzoek een eerste verdachte aan. Het betreft een man met onbekende woon- of verblijfplaats. Vorige week hield de politie een tweede verdachte aan, een man uit Vaassen. Beide verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en in bewaring gesteld. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, kunnen nadere details over dit onderzoek niet worden gegeven. (2021579199)