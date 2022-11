Oplettendheid zorgt voor arrestatie inbrekers

Dinsdagochtend 15 november rond 04.00 uur meldt een buurtbewoner dat er mogelijk inbraak gaande is in een woning aan de Koningslaan in Bussum. Agenten gaan direct ter plaatse en vinden een van de verdachten, een 38-jarige Hilversummer, in de tuin van de woning. Voor deze woning wordt een auto aangetroffen met de kofferbak open. In de kofferbak wordt bouwgereedschap gevonden dat vermoedelijk uit de woning is gestolen. Dit bouwgereedschap is inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar.

Tweede verdachte

De politie zoekt in de directe omgeving naar een mogelijke handlanger. In die zoektocht zien zij iemand verstopt zitten naast een auto. Deze 33-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats is vervolgens gearresteerd. Beide verdachten zitten momenteel vast voor verder verhoor. De politie onderzoekt of er andere inbraken zijn die mogelijk overeenkomsten tonen qua werkwijze en/of betrokken verdachten.