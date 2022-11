Politie zoekt getuigen mishandeling 15-jarige

De 15-jarige jongen werd geschopt en geslagen door een groep jongens. Wat vooraf ging aan de mishandeling is nog niet duidelijk. Op het moment van de mishandeling was er een grote groep omstanders. De politie roept een ieder op die informatie heeft over de mishandeling zich te melden.

Signalementen

De politie zoekt een groep van drie tot zes jongens tussen de 13 en 15 jaar oud. De jongens waren donker gekleed en renden na de aanval weg door de Zuiderstraat in de richting van de Gedempte Oude Gracht.

Melding maken kan ook anoniem

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen. Heeft u de mishandeling gezien, heeft u camerabeelden of informatie over de aanleiding van de mishandeling op de Gedempte Voldersgracht? Laat het ons weten via de onderstaande actieknoppen. Melding maken kan ook volledig anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.

2022239029