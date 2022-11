Politie zoekt getuigen van dierenmishandeling in Petten

De gewonde kat werd zondag bij de meest zuidelijke tankval gevonden. Hij zat met zijn rechterpoten vast in de wildklemmen. In dezelfde bosjes werd ook een vogelnet aangetroffen, met daarin meerdere vogels, waarvan één van de vogels overleden was. De kat en de vogels zijn bevrijd. De kat is naar een dierenarts gebracht, waar één van de poten geamputeerd moest worden.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u tussen zaterdag 12 november 11.00 uur en zondag 13 november 15.00 uur iets verdachts gezien bij de tankval, tussen de Bergeendstraat/Singel en de J.C. Bellisstraat? Laat het ons weten via 0900-8844. Relevante beelden kunt u uploaden via onderstaand tipformulier.

2022238197