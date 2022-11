Hennepkwekerij in kruipruimte woning

De politie startte een onderzoek nadat er meerdere meldingen waren gekomen dat er vermoedelijk een hennepkwekerij zou zitten in de woning. Agenten gingen de woning binnen en vonden in de kruipruimte goederen voor een hennepkwekerij. Ook rook het sterk naar hennep. Er stonden op dat moment geen wietplanten in de ruimte. Goederen zijn in beslag genomen. Medewerkers van de energieleverancier en de watermaatschappij constateerden dat er sprake was van stroom- en waterdiefstal. Er is niemand aangehouden.